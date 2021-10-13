صحة بوتين تثير التساؤلات بعد "سعال" غير منقطع في اجتماع رسمي

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
سياسة
محليات
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
قمة بغداد
للنساء فقط
منوعات
البابا في العراق
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
أولمبياد طوكيو
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
علم وعالم
رياضة
واشنطن تكشف عن "مناقشات مثمرة" مع حركة طالبان
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

صحة بوتين تثير التساؤلات بعد "سعال" غير منقطع في اجتماع رسمي

دوليات

2021-10-13 | 02:04
صحة بوتين تثير التساؤلات بعد "سعال" غير منقطع في اجتماع رسمي
816 مشاهدة

لم يتوقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن السعال في اجتماع افتراضي مع وزراء في حكومته، الأمر الذي أثار تساؤلات حول احتمال إصابته بفيروس كورونا.

ورصد شريط فيديو بوتين وهو يسعل مرارا أثناء الاجتماع الرسمي، واضطر الرئيس الروسي لوضع يده على فمه مع تتالي السعال، في وقت كان الوزراء يدلون بدلوهم في الاجتماع.

ولفت سعال بوتن المتواصل انتباه الوزراء المشاركين في الاجتماع، وقالت مسؤولة روسية لبوتن إنها وزملائها قلقون عليه، ليرد عليها: "لا تقلقي، فكل شيء على ما يرام".

وقال إنه "يجري فحوصا يومية ليس فقط لفيروس لكورونا، بل لأمراض أخرى، لذلك يبدو كل شي جيدا".

وأعرب عن اعتقاده أن الأمر مرده ممارسته للتمارين الرياضية في الهواء الطلق، الذي يتصف بالبرودة في هذه الفترة من السنة في روسيا.

ومما زاد من التكهنات باحمتال إصابة بوتين بفيروس كورونا هو انسحابه من اجتماع مقرر لمجموعة العشرين، خصص لأفغانستان، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفي مواجهة هذه التكهنات، قلل بوتن (69 عاما) من المخاوف الصحية، مؤكدا أن مناعته قوية، مبررا غيابه عن اجتماع قمة العشرين، بسبب ازدحام في جدول الأعمال.

وفي سبتمبر الماضي، دخل بوتن في حجر صحي لمدة أسبوعين، بعد ثبوت إصابة بعض مساعديه المقربين بفيروس كورونا.

وقال بوتن إن اللقاح "سبوتنيك" حماه من الإصابة بالفيروس، على الرغم من أنه عمل عن كثب ليوم كامل مع مساعد أصيب بالفيروس.

وتلقى الرئيس الروسي جرعتين من اللقاح الذي وزعته بلاده على دول عدة حول العالم.
[٨:٥١ ص، ٢٠٢١/١٠/١٣] رسول مجيد: الصين تكشف عن خطة جديدة لتتبع أصل فيروس كورونا

تستعد الصين لاختبار عشرات الآلاف من عينات دم سكان ووهان وسط البلاد، كجزء من تحقيق موسع لتتبع أصل فيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في هذه المدينة، وذلك وفقا لمسؤول صيني.

وتأتي الخطوة وسط دعوات متزايدة للشفافية بشأن منشأ الفيروس، الذي بدأ في الصين وانتشر إلى أنحاء العالم، حيث ثارت نظريات عدة عن أصل الوباء وكيف انتقل إلى "المريض رقم صفر".

وتنوي السلطات الصحية اختبار نحو 200 ألف عينة محفوظة في بنك الدم الخاص بووهان، بما في ذلك عينات تعود إلى الأشهر الأخيرة من عام 2019 حيث بدأ انتشار المرض في الصين قبل أن ينتقل إلى الخارج، حسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية.

وجاءت هذه الخطوة بناء على توصيات من محققي منظمة الصحة العالمية، الذين يعتقدون أن تحليل الدم من الممكن أن يكون مصدرا مهما لمعلومات رئيسية، قد تساعد في تحديد كيف ومتى وأين انتقل الفيروس إلى البشر لأول مرة.
ويرى خبراء صحيون أن العينات، إذا كانت محفوظة بشكل صحيح، يمكن أن تحتوي على "علامات حاسمة لأول أجسام مضادة صنعها البشر ضد المرض".

وقال يانتشونغ هوانغ كبير زملاء الصحة العالمية في مجلس العلاقات الخارجية الصينية لـ"سي إن إن": "هذا يوفر أقرب ما رأيناه من عينات (...) لمساعدتنا على فهم توقيت تفشي المرض".

ومن جهة أخرى، قالت الأستاذة المساعدة في علم الأوبئة بجامعة كولومبيا الأميركية مورين ميللر، إن العينات "ستحتوي بالتأكيد على أدلة حيوية" تفيد في تتبع أصل كورونا، وحثت بكين على السماح للخبراء الأجانب بمراقبة العملية.

وأضافت: "لن يصدق أحد أي نتائج تبلغ عنها الصين، ما لم يكن هناك مراقبون مؤهلون".

وفي يوليو الماضي، قال ليانغ وانيان رئيس الفريق الصيني الذي يعمل مع منظمة الصحة العالمية في تحقيقها بشأن أصل كورونا، إن بلاده ستختبر العينات، مضيفا أنه "بمجرد أن يحصل الخبراء الصينيون على النتائج سوف يسلمونها إلى فرق الخبراء الصينيين والأجانب".

ومنذ الأشهر الأولى لظهور المرض، لطالما أثار موضوع أصل فيروس كورونا جدلا كبيرا، لا سيما بين الصين والولايات المتحدة ومنظمة الصحة العالمية.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
02:52 | 2021-10-13 02:52
02:40 | 2021-10-13 02:40
02:33 | 2021-10-13 02:33
المزيد
اعلان
اعلان
السومرية تنشر نتائج الاقتراع في (11) محافظة عراقية
33.15%
10:28 | 2021-10-11
السومرية تنشر نتائج الاقتراع في (11) محافظة عراقية
10:28 | 2021-10-11
نتائج الانتخابات في العاصمة بغداد
17.86%
11:00 | 2021-10-11
نتائج الانتخابات في العاصمة بغداد
11:00 | 2021-10-11
وفق النتائج الأولية.. السومرية تنشر مقاعد الكتل المشاركة في الاقتراع
15.47%
13:15 | 2021-10-11
وفق النتائج الأولية.. السومرية تنشر مقاعد الكتل المشاركة في الاقتراع
13:15 | 2021-10-11
السومرية نيوز تنشر نتائج العد والفرز اليدوي لأكثر من 8 آلاف محطة
12.55%
18:08 | 2021-10-12
السومرية نيوز تنشر نتائج العد والفرز اليدوي لأكثر من 8 آلاف محطة
18:08 | 2021-10-12
تعليق شديد اللهجة من قبل العامري بشأن نتائج الانتخابات
10.63%
04:31 | 2021-10-12
تعليق شديد اللهجة من قبل العامري بشأن نتائج الانتخابات
04:31 | 2021-10-12
تنويه هام بشأن إصدار &quot;البطاقة الموحدة&quot;
10.35%
05:35 | 2021-10-12
تنويه هام بشأن إصدار "البطاقة الموحدة"
05:35 | 2021-10-12
المزيد
كثيف
كثيف
غير كاف
غير كاف
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
علم وعالم
رياضة
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.