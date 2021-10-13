أسعار الذهب ترتفع عالميا بفعل مخاوف التضخم وهبوط الدولار

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
سياسة
محليات
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
قمة بغداد
للنساء فقط
منوعات
البابا في العراق
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
أولمبياد طوكيو
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
علم وعالم
رياضة
واشنطن تكشف عن "مناقشات مثمرة" مع حركة طالبان
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

أسعار الذهب ترتفع عالميا بفعل مخاوف التضخم وهبوط الدولار

دوليات

2021-10-13 | 07:01
أسعار الذهب ترتفع عالميا بفعل مخاوف التضخم وهبوط الدولار
950 مشاهدة

تلقت أسعار الذهب دعمًا، يوم الأربعاء، من مخاوف حيال تضرر الاقتصاد من ارتفاع أسعار الطاقة، وتراجع طفيف للدولار، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1767.08 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة (09:08 بتوقيت غرينتش) في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1767.10 دولار.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية، لأجل 10 سنوات من ارتفاع سجلتها في حزيران/ يونيو، بينما تخلى الدولار عن مكاسبه في الجلسة السابقة، مما جعل المعدن الأصفر أرخص بالنسبة للمشترين في الخارج.

وتصدر اليوم بيانات تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، وأيضًا، محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في سبتمبر/ أيلول، وذلك وسط مخاوف من احتمال أن يؤدي التضخم، الذي تفاقمه أزمة طاقة في اقتصادات رئيسية، إلى عرقلة النمو.

وقال لوكمان أوتونوجا، المحلل في ”إف.إكس.تي.إم“: ”نظرًا لأن المحادثات حول الركود تواصل تقويض المعنويات العالمية، وتشجع على تفادي المخاطرة، قد يدعم هذا مشتري الذهب، مما ينتج عنه ارتفاع الأسعار“.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 22.77 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3% إلى 1010.03 دولار، بينما زاد البلاديوم 1.7% إلى 2079.68 دولار.

في المقابل، ظل الدولار قرب ذروة عام، مقابل عملات رئيسية الأربعاء، وسط توقعات متزايدة لإعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، خفض التحفيز الشهر المقبل، وأن يُتبع ذلك برفع محتمل لأسعار الفائدة، بحلول منتصف 2022.

كان ثلاثة من صناع السياسات بمجلس الاحتياطي، ومنهم ريتشارد كلاريدا، نائب رئيس المجلس، قالوا أمس الثلاثاء، إن الاقتصاد الأمريكي تعافى بما يكفي، للبدء في تقليص برنامج البنك المركزي، الخاص بشراء أصول.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية، مقابل ست عملات منافسة، قليلًا إلى 94.356 عن مستوى أمس الثلاثاء، عندما لامس 94.563 لأول مرة منذ أواخر سبتمبر/ أيلول 2020.

وأجج ارتفاع أسعار الطاقة المخاوف بشأن التضخم وعزز الرهانات على أن مجلس الاحتياطي قد يحتاج للتحرك أسرع من توقعات المسؤولين نحو العودة للسياسة الطبيعية، مما أدى لارتفاع عوائد سندات الخزانة، لأجل عامين إلى أعلى مستوى في أكثر من 18 شهرا الليلة الماضية.

وساعد ارتفاع العوائد في دفع الدولار إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات، مقابل الين أمس عند 113.785 ين. وتم تداول العملتين في أحدث المعاملات عند 113.575.

وجرى تداول اليورو عند 1.1551 دولار قريبًا من سعر الجلسة السابقة البالغ 1.1522 دولار، وهو الأدنى في حوالي 15 شهرًا.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

دوليات

اقتصاد

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
10:00 | 2021-10-13 10:00
09:34 | 2021-10-13 09:34
09:30 | 2021-10-13 09:30
المزيد
اعلان
اعلان
نتائج الانتخابات في العاصمة بغداد
22.88%
11:00 | 2021-10-11
نتائج الانتخابات في العاصمة بغداد
11:00 | 2021-10-11
وفق النتائج الأولية.. السومرية تنشر مقاعد الكتل المشاركة في الاقتراع
19.78%
13:15 | 2021-10-11
وفق النتائج الأولية.. السومرية تنشر مقاعد الكتل المشاركة في الاقتراع
13:15 | 2021-10-11
السومرية نيوز تنشر نتائج العد والفرز اليدوي لأكثر من 8 آلاف محطة
17.44%
18:08 | 2021-10-12
السومرية نيوز تنشر نتائج العد والفرز اليدوي لأكثر من 8 آلاف محطة
18:08 | 2021-10-12
تعليق شديد اللهجة من قبل العامري بشأن نتائج الانتخابات
13.8%
04:31 | 2021-10-12
تعليق شديد اللهجة من قبل العامري بشأن نتائج الانتخابات
04:31 | 2021-10-12
تنويه هام بشأن إصدار &quot;البطاقة الموحدة&quot;
13.47%
05:35 | 2021-10-12
تنويه هام بشأن إصدار "البطاقة الموحدة"
05:35 | 2021-10-12
حقيقة استبعاد حنان الفتلاوي من المرشحين الفائزين في الانتخابات
12.63%
07:14 | 2021-10-12
حقيقة استبعاد حنان الفتلاوي من المرشحين الفائزين في الانتخابات
07:14 | 2021-10-12
المزيد
كثيف
كثيف
غير كاف
غير كاف
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
علم وعالم
رياضة
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.