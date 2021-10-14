بينها أربع عربية.. روسيا تصدر قراراً بشأن التأشيرات يشمل 52 دولة

وذكر المكتب الإعلامي للحكومة الروسية، في بيان أصدره مساء الخميس: "اعتبارا من أوائل 2021 يتم في روسيا تطبيق نظام تأشيرة دخول إلكترونية واحدة. وصادق رئيس الحكومة، ميخائيل ميشوستين على قائمة الدول التي سيكون بإمكان مواطنيها الحصول عليها. وتضم القائمة 52 دولة".وتشمل القائمة 4 دول عربية وهي البحرين والكويت وعمان والسعودية، فيما أشار البيان إلى أن قطر لم يتم إدراجها نظرا لعمل نظام الإعفاء من تأشيرات الدخول بين الطرفين منذ 23 فبراير 2020، ولم تتضمن القائمة الولايات المتحدة وبريطانيا.وذكرت الحكومة أنه "سيتم منذ الآن انتشار التأشيرة الإلكترونية في جميع أنحاء روسيا. وسيكون من الممكن عبور الحدود من خلال أي نقطة تفتيش مجهزة بشكل خاص، بغض النظر عن المنطقة، وسيكون السفر متاحا في سائر أراضي البلاد. بالإضافة إلى ذلك، ستزداد فترة تواجد المواطنين الأجانب في روسيا من 8 إلى 16 يوما".