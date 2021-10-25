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دولة عربية تقرر إلغاء حالة الطوارئ

دوليات

2021-10-25 | 14:20
دولة عربية تقرر إلغاء حالة الطوارئ
1,530 مشاهدة

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الاثنين إلغاء حالة الطوارئ في البلاد.

وقال السيسي في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "يسعدني أن نتشارك معا تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة".

وأضاف "ومن هنا فقد قررت ولأول مرة منذ سنوات إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".

وأكد السيسي أن هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء.

وتابع قائلا: "إنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار".
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