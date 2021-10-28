"حماس" تحكم بالإعدام على 6 فلسطينيين بتهمة "التخابر مع إسرائيل"

وقالت هيئة القضاء العسكري التابعة للحركة، إنها "أصدرت عدة أحكام خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، وتشرين الأول/أكتوبر الجاري، بحق عدد من المتخابرين مع إسرائيل".وأكدت الهيئة في بيان صحفي، أن الأحكام شملت ستة أشخاص بالإعدام، وأخرى متفاوتة ما بين الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة، وحكما واحدا بالبراءة.وأوضحت أن "أي متخابر مع الاحتلال يقوم بتسليم نفسه للجهات القضائية يستفيد من التخفيف في إجراءات المحاكمة وفق الأصول".وأشارت إلى أن جميع الأحكام الصادرة استوفت الإجراءات القانونية كافة، لافتة إلى أنها منحت المحكومين بالإعدام جميع الضمانات القضائية، وفق أصول قانون المحاكمات الجزائية الثوري لعام 1979.وهذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها حماس أحكاما بالإعدام، حيث وصلت أحكام الإعدام إلى 13 حكما منذ بداية العام الجاري، وفق مراكز حقوقية في غزة.وكان مركز "الميزان" لحقوق الإنسان، قد طالب حركة حماس في غزة، بوقت سابق، بالتوقف عن إصدار أحكام الإعدام، ووقف العمل بهذه العقوبة.ولفت المركز في بيان صحفي سابق، إلى أن المحكمة العسكرية الدائمة التابعة لحماس في غزة، أصدرت في أوقات سابقة مجموعة من أحكام الإعدام وصل عددها منذ بداية 2021 إلى 13 حكما، فيما بلغ عدد الأحكام التي أصدرتها حوالي 31 حكما.ودعا المركز الحقوقي حماس إلى عدم تنفيذ أحكام الإعدام وإعادة النظر في العقوبة بما يضمن إلغاءها تماما، وتوحيد القضاء الفلسطيني، والعمل على تعديل التشريعات المختلفة وجعلها أكثر مواءمة لمعايير حقوق الإنسان، خاصة في ظل انضمام دولة فلسطين إلى اتفاقيات حقوق الإنسان التي تفرض على الدولة التزاما أصيلا بتعديل تشريعاتها الوطنية لتنسجم مع التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية.