بالفيديو.. مسؤول هندي يتعرض للجلد ضمن طقوس احتفالية

#Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel getting whipped as part of a ritual on the occasion of Govardhan Puja in Durg, Chhattisgarh.



(ANI) pic.twitter.com/DeJvU8VT0p — NDTV (@ndtv) November 5, 2021

وظهر بهوبيش باغيل (60 عاما) في مقطع فيديو وهو يمد ذراعه اليمنى بينما يجلده رجل ثماني جلدات. في وقت لاحق يحتضن رئيس الوزراء "مهاجمه" ، الذي عرف باسم بيريندرا ثاكور.جرت هذه الطقوس في قرية تسمى جانجيري يقال إن باغيل يزورها كل عام.وقال مكتب رئيس الوزراء إنه تقليد سنوي أن "يتحمل" الجلد وهو يصلي من أجل خير الدولة ونهاية كل الصعوبات. فيما يزعم سكان القرية أن الجلد بـ"السوط الخاص" يجلب الرخاء والحظ السعيد.