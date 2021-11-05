بالفيديو.. مسؤول هندي يتعرض للجلد ضمن طقوس احتفالية

تعرض رئيس وزراء ولاية تشهاتيسجاره الهندية، بوبيش باغيل، للجلد علنا اليوم الجمعة، بينما كان الجمهور يشاهد ويصور مقاطع الفيديو، وذلك ضمن طقوس احتفالات عيد "جوفاردان بوجا" الهندوسي.
وظهر بهوبيش باغيل (60 عاما) في مقطع فيديو وهو يمد ذراعه اليمنى بينما يجلده رجل ثماني جلدات. في وقت لاحق يحتضن رئيس الوزراء "مهاجمه" ، الذي عرف باسم بيريندرا ثاكور.
جرت هذه الطقوس في قرية تسمى جانجيري يقال إن باغيل يزورها كل عام.
وقال مكتب رئيس الوزراء إنه تقليد سنوي أن "يتحمل" الجلد وهو يصلي من أجل خير الدولة ونهاية كل الصعوبات. فيما يزعم سكان القرية أن الجلد بـ"السوط الخاص" يجلب الرخاء والحظ السعيد.