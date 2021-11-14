بريطانيا.. اصابة الملكة اليزابيث

وقال القصر في بيان "قررت الملكة إليزابيث بعد أن أصيبت بالتواء في ظهرها، ببالغ الأسف عدم تمكنها من حضور قداس ذكرى قتلى المحاربين".وواضاف ان "الملكة تشعر بخيبة أمل للتغيب عن هذا الحدث".وكان لحضورها في هذا الحدث، لو تحقق، لأصبح أول مشاركة شخصية للملكة إليزابيث، البالغة من العمر 95 عاما، منذ أن نصحها الأطباء بالراحة بعد أن قضت ليلة في المستشفى الشهر الماضي.وكان القصر الملكي قد قال قبل ذلك إن الملكة صممت على الظهور شخصيا في النصب التذكاري، حيث ينضم أفراد من العائلة المالكة إلى كبار أعضاء الحكومة والجيش وقدامى المحاربين، لإحياء ذكرى الذين قتلوا في الحرب.