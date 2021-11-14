الكشف عن حساب مزيف باسم سفيرة السعودية في واشنطن

واوضح المركز في بيان، أن "حسابا موثقا باسم الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان والتي تشغل حالياً منصب سفيرة السعودية باميركا، يخدع الناس من خلال زعمه مساعدتهم ماليا ولكنه -اي الحساب المزيف- يمارس في اثناء ذلك مختلف انواع السرقات المالية".وبين المركز أن "الأميرة ريما لديها حسابان موثقان فقط على تويتر وانستغرام وقد نوّه حساب السفارة السعودية الرسمي في اميركا على تويتر بهذين الحسابين".