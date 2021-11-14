بعد زلزال اليوم.. إيران تكشف مدى تأثر محطة بوشهر

أعلنت إيران، الأحد، أن جميع المنشآت الخاصة بمحطة بوشهر في حالة ممتازة بعد زلزال اليوم.



وبحسب العلاقات العامة لمحطة بوشهر الكهروذرية، أنه "في أعقاب الزلزال الشديد بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر والذي ضرب اليوم الأحد محافظة هرمزغان، فإن جميع المنشآت والمعدات والمباني الخاصة بهذه المحطة في حالة ممتازة".

وأضافت "لم يحدث أي خلل في عملية الإصلاح المخطط له واستبدال الوقود السنوي الجاري للمحطة الكهروذرية".



وأعلنت السلطات الإيرانية عن مقتل شخصين جراء زلزالين ضربا اليوم الأحد محافظة هرمزغان جنوب إيران، بينما تم انقطاع الكهرباء عن بعض أجزاء المنطقة.