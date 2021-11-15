آخر مستجدات أزمة المهاجرين على الحدود البيلاروسية - البولندية

وأدناه آخر مستجدات أزمة المهاجرين:- تواصل وفود المهاجرين وتجمعهم على الحدود بين بيلاروس وبولندا.- سلمت السلطات البيلاروسية دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية لمخيم اللاجئين، وانشأت مركزا صحفيا ميدانيا للإعلاميين.- مطالبة المهاجرين بضرورة تنظيف الأماكن ومنع تراكم الفضلات في المخيم.- بروكسل ومينسك تجريان محادثات مباشرة، ناقش خلالها مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية جوزيب بوريل، ووزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي، في اتصال هاتفي الأزمة على الحدود.- طلبت وارسو وريغا وفيلنيوس عقد مجلس الناتو.- لاتفيا تبدأ مناورات عسكرية واسعة النطاق على الحدود مع بيلاروس، وأوكرانيا تعتزم تعزيز حدودها مع بيلاروس.- ألمانيا تنفي شائعات حول إرسالها حافلات لنقل اللاجئين إليها عبر بولندا.- العراق يعلن عن تنظيمه أول رحلة جوية لإعادة مواطنيه من الحدود البيلاروسية البولندية يوم 18 نوفمبر.