منح الجنسية السعودية لمفكر لبناني شيعي بارز.. كيف كان رد فعله؟

أعلن المفكر الشيعي اللبناني، محمد الحسيني، اليوم الاثنين، منحه الجنسية السعودية وتعهد بأن يخدم "بلاده العظيمة".
وكتب الحسيني على صفحته الموثقة عبر موقع تويتر: "أعاهد الله تعالى بان أعمل بجد وصدق وإخلاص لخدمة بلادي العظيمة المملكة العربية السعودية ، أدين بالحب والوفاء والسمع والطاعة والولاء لقائد مسيرة الوطن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي عهده الأمير محمد بن سلمان أيدهم الله تعالى"، حسب قوله.
وتضمنت تغريدة المفكر اللبناني الشيعي صورة تجمعه بالملك سلمان بن عبدالعزيز.
ونشر الحسيني قبل ساعات تغريدة قال فيها: "مناسبة صدور الأمر الملكي الكريم من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله ، وتشريفي بمنحي الجنسية السعودية ، أتقدم بالشكر والتقدير للمقام الكريم ولسمو ولي العهد الأمين ، سائلاً الله تعالى أن يحفظ المملكة وقيادتها وأن يوفقني لخدمة هذا الوطن العظيم"، حسب تعبيره.
يعتبر المفكر اللبناني الشيعي من الشخصيات الدينية المعتدلة في لبنان، إذ يدعو دائما إلى الوسطية ويصر على ضرورة عدم تسييس شيعة لبنان وربطهم بأحزاب سياسية.
يذكر أن المملكة كان قد سحبت سفيرها من بيروت وطردت السفير اللبناني لديها، على خلفية أزمة تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قردادحي، حول حرب اليمن.