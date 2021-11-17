هذا الأسبوع.. وزير الدفاع الأمريكي يزور الشرق الأوسط

أفادت وسائل إعلام بأن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين سيقوم بجولة في الشرق الأوسط هذا الأسبوع.

وأشار مراسل وكالة "رويترز" في البنتاغون في تغريدة على "تويتر"، إلى أن الجولة ستشمل البحرين والإمارات.

بدورها أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الزيارة ستبدأ يوم الخميس المقبل.

ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل على الفور.

وكان أوستين قد زار منطقة الشرق الأوسط في سبتمبر الماضي للتعبير عن امتنانه لحلفاء واشنطن على المساعدة في إجلاء المواطنين الأمريكيين وعدد من الأفغان من أفغانستان.

وشملت جولته آنذاك قطر والبحرين والكويت، مع تأجيل الزيارة المقررة للسعودية.