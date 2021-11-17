انفجار في أنابيب النفط جنوبي إيران (فيديو) – عاجل

حادثه در خط لوله انتقال نفت در خوزستان



خط لوله نفت در روستای رمیص بخش مشراگه رامشیر خوزستان صبح امروز به علت فرسودگی منفجر شد

براساس اعلام اهالی روستای رمیص شدت انفجار به حدی بود که موجب زمین لرزه در منطقه روستای رمیص شدhttps://t.co/TLYzXUCg4X pic.twitter.com/qScZZ35flQ — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) November 17, 2021

واوضحت الوكالة، أن هذا الانفجار حدث بسبب قدم المعدات والأجهزة، ولا أنباء عن خسائر أو إصابات حتى الآن.وأضافت، أن أنبوب النفط في قرية راميس التابعة لناحية رامشير التابعة لخوزستان انفجر صباح اليوم بسبب البلى.ونقلت "الوكالة"، عن أهالي قرية راميس قولهم إن شدة الانفجار كانت كبيرة لدرجة أنه تسبب في وقوع هزة في القرية.وأشارت إلى أن "المعلومات الدقيقة حول مقدار الخسائر المالية والبشرية في هذا الحادث غير متوفرة حتى الآن".