انفجار في أنابيب النفط جنوبي إيران (فيديو) – عاجل

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الاربعاء، بوقوع انفجار في أنابيب نفط بمحافظة خوزستان جنوبي إيران.
واوضحت الوكالة، أن هذا الانفجار حدث بسبب قدم المعدات والأجهزة، ولا أنباء عن خسائر أو إصابات حتى الآن.
وأضافت، أن أنبوب النفط في قرية راميس التابعة لناحية رامشير التابعة لخوزستان انفجر صباح اليوم بسبب البلى.
ونقلت "الوكالة"، عن أهالي قرية راميس قولهم إن شدة الانفجار كانت كبيرة لدرجة أنه تسبب في وقوع هزة في القرية.
وأشارت إلى أن "المعلومات الدقيقة حول مقدار الخسائر المالية والبشرية في هذا الحادث غير متوفرة حتى الآن".