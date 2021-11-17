الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشخص انتهاكاً إيرانياً للاتفاق النووي

وذكرت الوكالة في تقريرها ربع السنوي، أن "إيران تواصل انتهاك العديد من بنود الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، بما يتعلق خاصة بمستوى تخصيب اليورانيوم وحجم مخزونه".وحذرت الوكالة الدولية، في تقريرها، من أن إيران زادت بدرجة كبيرة مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.ووفقا لتقديرات الوكالة، بلغ مخزون إيران من سداسي فلوريد اليورانيوم المخصب بدرجة 60 بالمائة نحو 17.7 كيلوغراما، ما يقترب من المستوى المطلوب بإنتاج أسلحة نووية.كما تملك إيران حاليا، حسب التقرير، نحو 113.8 كيلغراما من سداسي فلوريد اليورانيوم من نوع UF6 بنسبة نقاء تصل 20 بالمائة، إلى جانب 34.2 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل 20% في شكل مركبات أخرى.