رميا بالرصاص.. مقتل مغني راب أميركي شهير

وغردت الشرطة بأنها لا تمتلك معلومات بشأن أي مشتبه به محتمل في إطلاق النار، الذي وقع في متجر "ماكيدا كوكيز" بالقرب من مطار ممفيس الدولي.وطلبت مديرة شرطة ممفيس من الجمهور الذي احتشد قرب المحل بعد إطلاق النار، التزام الهدوء، وأوصت السكان بالبقاء في منازلهم.ومن جانبه قال رئيس بلدية ممفيس جيم ستريكلاند في بيان: "مقتل فنان الراب يونغ دولف المأساوي بالرصاص بمثابة تذكير آخر بالألم الذي تجلبه الجريمة العنيفة"، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".وذكرت صحيفة "ديلي ممفيان"، أن مارينو مايرز، ابن عم يونغ دولف، قال إن مغني الراب البالغ من العمر 36 عاما كان في المدينة منذ يوم الاثنين لزيارة خالته المصابة بالسرطان وكانت يتبرع أيضا بديوك رومية بمناسبة عيد الشكر.وأوضح مايرز: "لقد كان بداخل (ماكيدا)، ورفع شخص ما عليه السلاح وقتله".وكان متجر الكعك قد نشر في الأسبوع الماضي، تسجيلا مصورا على إنستغرام لمغني الراب وهو يروج لكعك المتجر، قائلا إنه يعود إلى المتجر كلما كان في ممفيس.