الجامعة العربية تعلن تضامنها مع اللاجئين العالقين على حدود بيلاروسيا وبولندا

أصدرت الأمانة العامة للجامعة العربية بيانا أكدت فيه تضامنها مع اللاجئين العالقين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا.

ووفقا لبيان الجامعة الذي نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قالت: تُعرب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن تضامنها مع المهاجرين واللاجئين العالقين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، واللذين من بينهم لاجئين عرب".

وأوضح البيان أن "تلك الأزمة تصاعدت على نحو خطير خلال الأسابيع الماضية، وأدت إلى تسجيل العديد من الوفيات المأساوية"، مشددا على "أهمية احترام حقوق الانسان لهؤلاء الأشخاص بغض النظر عن وضعهم القانوني، بموجب القانون الدولي، والمعاهدات والمواثيق الدولية وعلى رأسها القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الانسان، والاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951، والاتفاق العالمي للاجئين، والاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية".

يشار إلى أن الحدود البولندية - البيلاروسية كانت قد شهدت توترا بعد أن توجه آلاف المهاجرين غير القانونيين نحوها، لمحاولة عبورها في اتجاه بولندا، الأمر الذي عززت معه قوات حرس الحدود البولندية موقفها بنشر آلاف من الجنود الإضافيين، لتقوم بمنع هؤلاء المهاجرين من اجتياز حدودها.