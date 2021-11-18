فرنسا: تقرير الوكالة الذرية حول انشطة ايران النووية "مقلقة جدا"

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، إن "خلاصات الوكالة، التي تتحدث عن زيادة كبيرة في مخزون إيران من اليورانيوم العالي التخصيب، تشير أيضاً إلى "نقص خطر في التعاون" بين طهران والوكالة".وواشارت باريس الى أنه "يتعين على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يبعث برسالة قوية لإيران في اجتماعه الأسبوع القادم".وكانت الوكالة الدولية قد أصدرت تقارير مفصلة عن خلافاتها مع إيران، بدءا من المعاملة الخشنة مع مفتشيها ووصولاً إلى عدم السماح للمفتشين بإعادة تركيب كاميرات تعتبرها الوكالة "ضرورية" من أجل إحياء الاتفاق النووي.ومن المقرر استئناف المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة يوم 29 تشرين الثاني الحالي في فيينا بهدف إحياء الاتفاق المبرم عام 2015.