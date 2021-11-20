الكشف عن اخر تطورات الحالة الصحية للرئيس الامريكي بايدن - عاجل

أعلن طبيب البيت الأبيض، في تقرير صحي مفصل أن جو بايدن بـ“صحة جيدة“ و“يتمتع بالقدرة“ على أداء وظيفته رئيسا للولايات المتحدة، وذلك بعد خضوع الأخير لفحص طبي روتيني.

وأشار الطبيب كيفن أوكونر إلى أن الرئيس الأمريكي الذي سيبلغ التاسعة والسبعين من العمراليوم السبت، يتناول ثلاثة عقاقير بناء على وصفة طبية وعقارين آخرين من دون وصفة. وكتب أن "الرئيس لا يزال رجلاً بصحة جيدة وقويًا"، مؤكدًا أنه ”يتمتع بالقدرة على أن يمارس بنجاح مهمات الرئاسة".

يأتي ذلك بعد أن خرج الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة من المستشفى حيث خضع لفحص طبي أكد لصحافيين أن نتيجته ”جيدة جدا“.

وصرح بايدن لصحافيين مغادرا مستشفى وولتر ريد المجاور لواشنطن قرابة الساعة 14,05 (19,05 ت غ) بأن "نتيجة فحصي الطبي جيدة جدا".:

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض أن جو بايدن استأنف مهماته الرئاسية قرابة الساعة 16,35 ت غ يوم الجمعة بعدما سلمها لفترة قصيرة لنائبة الرئيس كامالا هاريس بسبب خضوعه لجراحة تتطلب تخديرا.

وكتبت الناطقة باسم الرئاسة الأمريكية جين ساكي عبر تويتر أن الرئيس الأمريكي الذي خضع لتنظير ”روتيني“ للأمعاء تحدث إلى كاميلا هاريس ومدير مكتبه ”قرابة الساعة 11,35 هذا الصباح. كان في حال جيدة وقد استأنف مهماته في تلك اللحظة“.

ولفتت إلى أن الرئيس جو بايدن سيلازم حاليا مستشفى وولتر ريد قرب واشنطن لمتابعة تطور وضعه الصحي.



في السياق نفسه، أفاد البيت الأبيض بأن جو بايدن نقل صلاحياته إلى نائبته كاميلا هاريس لساعة و25 دقيقة الجمعة.

وقالت الرئاسة الأمريكية إن رسالتي الرئيس جو بايدن إلى مجلس الشيوخ ورئيسة مجلس النواب، اللتين تعلنان انتقال السلطة هذا وفق الشروط التي ينص عليها الدستور، تم إرسالهما في الساعة 10,10 بتوقيت واشنطن (15,10 ت غ)، وتسلم جو بايدن صلاحياته مجددا في الساعة 11,35 بالتوقيت المحلي (16,35 ت غ).

وتلقى بايدن، اللقاح المضاد لكورونا بالكامل، وتلقى جرعته الثالثة نهاية أيلول/سبتمبر، وهو أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، وأعلن أنه يعتزم الترشح لولاية ثانية في العام 2024، لكن كبر سنه يغذي التكهنات أنه قد يتراجع عن ذلك.

وعادة لا يوجد شك في نية رئيس أمريكي خلال ولايته الأولى الترشح للبقاء في المنصب. فقد سعى كل الرؤساء إلى ذلك منذ ليندون جونسون (1963-1969)، أي منذ أكثر من نصف قرن، ولكن تقدم الرئيس الديمقراطي جو بايدن في السن يطرح تساؤلات حول إمكانية ترشحه لولاية ثانية.