زلزال جديد يضرب دولة مجاورة للعراق - عاجل

ضرب زلزال بقوة 4 درجات، اليوم السبت ولاية طوقات، شمالي تركيا.

وذكرت وكالة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، في بيان، أن "الزلزال وقع في منطقة نيكسار شمالي البلاد"، مشيرة الى ان "الزلزال وقع على عمق 12.37 كيلومتراً".