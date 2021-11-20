واشنطن تؤكد التزامها لضمان عدم عودة "داعش"

وقال أوستن في كلمة ألقاها في مؤتمر المنامة حول أمن الشرق الأوسط إن "الولايات المتحدة تدافع عن سيادة العراق واستقلاله ضد أي جهة أو وكيل".وأضاف أن "أعضاء التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش يقدمون التدريب والمشورة والمساعدة للشركاء المحليين في العراق وسوريا، للمساعدة في تحقيق الاستقرار في المناطق المحررة من سيطرة التنظيم".وتابع: "كما أوضحت الشهر الماضي خلال اجتماع أعضاء التحالف الدولي لمحاربة داعش، ستظل الولايات المتحدة ملتزمة بدعم شركائها في العراق وسوريا لضمان الهزيمة الدائمة لداعش".وأردف قوله: "سندافع عن مصالحنا في هذه المنطقة (الشرق الأوسط)، وسنواصل تعزيز الردع ضد إيران، وسنحمي قواتنا من هجوم طهران أو وكلائها".وتابع: "سنعمل معا لضمان عدم تمكن داعش من إعادة تشكيل نفسه في العراق وسوريا، وسنستمر في دعم حرية الملاحة في الممرات المائية الحيوية في المنطقة".