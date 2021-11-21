مفكر شيعي يمتدح الملك سلمان

وقال الحسيني في تغريدة عبر تويتر: "سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز .. عرفته أميرا للبلاغة وسيدا للكلمة وعالما بثقافة وتاريخ المملكة منذ ريعان شبابه".واستطرد: "وعرفته بعد ذلك أميرا للرياض ثم وليا للعهد .. وأكثر ما شرفني أنني عرفته عن قرب كملك حكيم وشجاع ذو قلب كبير وعقل وازن. أدام الله علينا نعمة وجوده".وكان قد مُنح الحسيني الجنسية السعودية الأسبوع الماضي ضمن برنامج منح الجنسية للكفاءات الشرعية والعلمية الذي بدأت المملكة العمل به مؤخرا.