وفاة إعلامية مصرية شابة

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأنه من المقرر أن تشيع الجنازة في عصر اليوم، من منطقة مسجد الشرطة - الشيخ زايد.وكانت الإعلامية أسماء حبيب، مقدمة برنامج "هذا الصباح" على شاشة "إكسترا نيوز"، قد روت على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، معاناتها بعد إصابتها بالسرطان، وقالت: "أمي ربنا يديها العمر والصحة ويصبرها على ابتلاءها فيه قبل ما أتجوز لأني كنت برفض ناس كتير كل ما كانت تسالني كنت أقولها عايزة أتجوز راجل بيحبني بجد لنفسي كانت تدعى وتقولي ربنا يرزقك بالى يقدرك ويريح قلبك يكون ابن أصول عمرها ما اتمنت ليه عريس يجبيلي مثلا شبكة بكام ولا هسكن ولا حاجة خالص زي ما بيحصل ولا طلبت غير راحة بالي وحد يقدرني".وأضافت أسماء: "وربنا سبحانه وتعالى استجاب دعوتنا إحنا الاثنين رزقني براجل بجد بيحبني لنفسي ولشخصي وبيقدرني والمحنة والمرض خلونى افتكر دعوتها، المرض الملعون ده دمرني لكن هو شايفني أحلى ست في الدنيا ولاقيته ضهري وسندي في دنيتي، ربنا يحميه ويحفظه ويكفيه شر الحاسدين ويبارك في أولادنا ويحفظهم ونقدر نعدى المحنة ونخرج بمنحة يا رب صبرنا على ابتلاءنا".