Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
جامعة أمريكية تكشف عن أرقام مذهلة بشأن وفيات كورونا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

إيران تحتجز زورقين عُمانيين للصيد في المياه الإقليمية

دوليات

2021-11-22 | 06:52
إيران تحتجز زورقين عُمانيين للصيد في المياه الإقليمية
640 مشاهدة

احتجزت السلطات الإيرانية، اليوم الإثنين، زورقين لصيادين عمانيين في ميناء "جاسك" التابع لمحافظة هرمزغان جنوب شرق إيران المطلة على بحر عمان.

وذكر نائب قائد وحدة حماية الثروة السمكية في هرمزغان، مهرداد رامش جان، لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، أن ”قوات بلاده قامت باحتجاز اثنين من زوارق الصيد العمانية العائمة في مياه مدينة جاسك“.
وأضاف رامش جان أنه "تم ضبط الزورقين مع ثلاثة أشخاص وتم تسليمهم إلى السلطات القضائية في مدينة جاسك".

واعتبر المسؤول الإيراني أن "حماية الثروات المائية ومصالح الصيادين هي من الواجبات الملازمة لهذه الوحدة"، متهما القوارب العمانية بالتعدي على مناطق الصيد في مدينة جاسك.

وتابع قوله إنه "تم إرسال طاقم الدوريات البحرية لقاعدة حماية الموارد المائية في جاسك إلى المحمية بطائرة غولف، بعد وصول معلومات عن وجود زورقين تابعين لسلطنة عمان، وجرى ضبط الزورقين وباقي المعدات، وجرى احتجاز البحارة الثلاثة الذين كانوا متورطين في الصيد غير القانوني".

وقال راميش جان: إن "السفينة الأولى كانت أمسكت بنحو 50 كيلوغراما من السمك، أما السفينة الثانية فقد اصطادت نحو 150 كيلوغراما من الأسماك، وهي _أيضا_ محظورة بموجب القانون".

وتتجاهل السلطات الإيرانية الانتهاكات التي يقوم بها الصياديون الإيرانيون بين الحين والآخر في المياه الخاصة بالدول العربية في الخليج باستخدام قوارب صيد ينطلق معظمها من مدينة بوشهر الإيرانية.

ويوم السبت الماضي، استولت قوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، على سفينة أجنبية في مياه مدينة "باريسان" التابعة لمحافظة هرمزغان جنوب البلاد المطلة على الساحل الشرقي للخليج العربي.

وقال أحمد حاجيان وهو قائد عسكري في بحرية الحرس الثوري برتبة عقيد "إن قوات البحرية استولت على سفينة أجنبية محملة بالوقود المهرب في مياه مدينة بارسيان".

وأضاف العقيد حاجيان "بعد تفتيش هذه السفينة، تم اكتشاف أكثر من 150 ألف لتر من المازوت المهرب وتم تقديم جميع طاقم السفينة الأجنبية البالغ عددهم 11 شخصا إلى ولاية مدينة بارسيان للخضوع للإجراءات القانونية".
ولم يكشف العقيد أحمد حاجيان عن الدولة التي تمتلك هذه السفينة الأجنبية وهوية طاقمها الذي جرى اعتقاله.

وتعرض العديد من السفن التجارية والعسكرية بالإضافة إلى ناقلات النفط خلال الأشهر الماضية، إلى مضايقات من قبل البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني.
وفي الـ10 من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أفرجت قوات الحرس الثوري الإيراني، عن ناقلة نفط ترفع علم فيتنام بعد أن احتجزتها قبالة بحر عمان.

» حمّل تطبيق السومرية الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
14:13 | 2021-11-22 14:13
13:54 | 2021-11-22 13:54
12:51 | 2021-11-22 12:51
المزيد
اعلان
اعلان
اعلان
أغلبية
أغلبية
توافقية
توافقية
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.