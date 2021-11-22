الهند.. تمديد مدة الاغلاق في العاصمة بسبب ارتفاع مستوى التلوث

وأعلنت مديرية التعليم أن "جميع المدارس في العاصمة ستبقى مغلقة "حتى إشعار آخر".فيما طلبت إدارة ولاية نيودلهي، التي أغلقت مكاتبها الأسبوع الماضي، من موظفي الحكومة "مواصلة العمل من المنزل لمدة أسبوع آخر، كما نصحت وزارة البيئة المكاتب الخاصة بالسماح لموظفيها بالعمل من المنزل حيثما أمكن ذلك".وقد تم فرض هذه الإجراءات لأول مرة في دلهي في 13 تشرين الثاني، بعد أكثر من أسبوع من تدهور جودة الهواء في المدينة إلى أسوأ حالاتها هذا الموسم، وغطت معظم أجزاء المدينة بضباب كثيف ضارب إلى الحمرة من التلوث.