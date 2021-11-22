واشنطن: الاحتياطي الفيدرالي سيعمل على منع رسوخ التضخم

وقال باول إن الأولويات القصوى له في ولايته الثانية تشمل السيطرة على التضخم ووقف الهجمات الإلكترونية والعودة إلى التوظيف الكامل... "سنستخدم أدواتنا لدعم الاقتصاد وسوق العمل القوية، ومنع ترسيخ التضخم المرتفع".وجاءت هذه التصريحات بعد إعلان الرئيس جو بايدن ترشيحه باول لولاية ثانية على رأس البنك الأكثر نفوذا في العالم، وسط زيادة معدلات التضخم التي شهدت ارتفاع أسعار المستهلك الأمريكي الشهر الماضي إلى أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة عقود.