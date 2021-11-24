بمساعدة طبية.. مريض يحصل على موافقة "القتل الرحيم"!

وجاء قرار لجنة الأخلاقيات التابعة لهيئة الصحة المحلية في المقاطعة الواقعة وسط إيطاليا، بعد عملية طويلة ومرهقة استمرت 13 شهراً شملت فريقاً من الأطباء وعلماء النفس الذين تحققوا من وجود جميع الشروط الأربعة التي وضعتها المحكمة الدستورية.وتشمل الشروط أن “يكون المرض لا رجعة فيه ويسبب معاناة جسدية أو نفسية غير محتملة للمريض، الذي ينبغي أن يكون قادراً تماماً على اتخاذ قرارات حرة ومستنيرة”.واشترطت اللجنة أن “يتم التحقق من شروط وطرق تنفيذ القتل الرحيم من قبل هيئة خدمات الصحة العامة الوطنية”.