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البرهان يعد بترك السلطة والجيش بعد انتخابات2023

دوليات

2021-11-24 | 07:39
البرهان يعد بترك السلطة والجيش بعد انتخابات2023
449 مشاهدة

أعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الاربعاء، أنه يعتزم اعتزال السياسة والتقاعد من الخدمة العسكرية، بعد تسليم السلطة إلى المدنيين في الانتخابات المقرر إجراؤها عام 2023.

وذكرت صحيفة "فاينانشل تايمز" أن البرهان، في أول حوار معه منذ استيلاء العسكريين على الحكم في السودان في 25 تشرين الاول الماضي مع وسيلة إعلامية غربية ، "أعرب عن التزامه الثابت بتنظيم انتخابات وإعادة السلطة إلى المدنيين".

ونقلت الصحيفة عن قائد الجيش السوداني قوله: "نلتزم التزاما ثابتا بتنظيم الانتخابات في عام 2023.. وبعد ذلك سأرحل وسأشتغل بأموري، كما سأتقاعد من القوات المسلحة".

وأكد البرهان أن "الاتفاق الموقع يوم الأحد الماضي مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، يسمح بتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة، دون وجود سياسيين، والتركيز على القضايا الرئيسة في المرحلة الانتقالية، مثل: الاقتصاد، والانتخابات، والسلام، والأمن".

واضاف إنه "كان على تواصل مع حمدوك بصورة يومية، بعد قيام الجيش السوداني بوضعه قيد الإقامة الجبرية في منزله لأسابيع، وذلك من أجل حمايته من التعرض لأي ضرر، باعتبار أن "بعض اللاعبين السياسيين لا يريدون نجاح المرحلة الانتقالية".

وبرر البرهان الانقلاب العسكري، بقوله "كنا نرى أن السودان يتجه نحو المجهول"، وذلك في إشارة إلى الأزمة الاقتصادية والسياسية في البلاد، والتي تتمثل في التضخم وتراجع سعر العملة، ونقص الوقود".

وتابع البرهان قائلا "هذا لم يكن انقلابا، بل كان تصحيحا لمسار المرحلة الانتقالية، ووضعها على المسار الصحيح. قامت الأحزاب السياسية باختراق الحكومة من أجل تحقيق مكاسب خاصة، هذه كانت المشكلة".

وختم البرهان المقابلة بقوله "المسار واضح الآن، هذا لم يكن انقلابا، ولدينا حكومة مدنية، وبالتالي فإنه لا يمكن أن يكون ما حدث انقلابا عسكريا".
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