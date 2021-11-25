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إخلاء مطار أوروبي بسبب تهديد بوجود قنبلة
دوليات
2021-11-25 | 12:29
1,224 مشاهدة
ذكرت وكالة "ANB" الهولندية، مساء اليوم الخميس، أن السلطات في هولندا أمرت بإخلاء مطار ماستريخث آخن في مقاطعة ليمبورغ من الركاب بسبب ورود تهديد بوجود قنبلة.
ونسبت الوكالة التقرير إلى الشرطة العسكرية التي تتولى حراسة الحدود والمسؤولة عن أمن المطار.
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