السعودية تخفض قيود كورونا على القادمين من 6 دول بينها عربية

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان: "بناء على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي محليا وعالميا، ومدى استقرار الوضع الوبائي في عدد من الدول، فقد تقرر السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من الدول الآتية: إندونيسيا، باكستان، البرازيل، فيتنام، مصر، الهند، دون الحاجة إلى قضاء 14 يوما خارج هذه الدول قبل الدخول إلى المملكة".وأوضحت الداخلية أن القرار سيدخل جيز التنفيذ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء الموافق 1 ديسمبر 2021.وأضافت أنه "سيتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي عليهم لمدة 5 أيام بصرف النظر عن حالة تحصينهم خارج المملكة، مع استمرار تطبيق الاستثناءات الصادرة بشأن بعض الفئات في هذا الخصوص".