فيديو يوثق لحظة غرق حافلة بمن فيها ومصرع 31 راكبا

BREAKING: 17 people drown, 10 others rescued after a bus plunges into Enziu river in Mwingi, Kitui County, search for bodies on pic.twitter.com/ik4DZU8nVF — Citizen TV Kenya (@citizentvkenya) December 4, 2021

ويظهر في الفيديو أشخاص يراقبون حافلة كانت تنقل جوقة كنيسة وآخرين لحضور حفل زفاف في منطقة كيتوي، وهي تنقلب وتغرق، فيما كان السائق يحاول السيطرة على المركبة لعبور المياه سريعة الجريان.وقالت حاكمة كيتوي تشاريتي نغيلو تعليقا على الحادث: "بلغ عدد الجثث التي انتشلت حتى الآن أكثر من 23"، حسبما نقلت "فرانس برس"، فيما أشارت حصيلة جديدة، الاثنين، إلى مقتل 31 شخصا.ولم يتضح عدد من كانوا في الحافلة عندما انقلبت في نهر إينزيو، الواقع على بعد 200 كيلومتر شرق العاصمة الكينية نيروبي.يذكر أن السائق كان يحاول عبور المياه المتدفقة بسرعة، لكن التيار جرف الحافلة.