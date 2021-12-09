بالفيديو.. حريق ضخم يلتهم مصنعا في الكويت

وأفادت قوة الإطفاء العام، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، بأن 5 فرق إطفاء تعاملت مع حريق مصنع في منطقة أمغرة.وأضافت أن فرق الإطفاء تتعامل حاليا مع الحريق، الذي شبّ بمصنع في منطقة "أمغرة قطعة 3".ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية، عن مدير إطفاء محافظة الجهراء، العميد عمر المرشود، قوله إن مراكز الإطفاء تتعامل حاليا مع حريق مصنع بلاستيك في أمغرة دون وقوع إصابات.وأضاف المرشود، أنه "تم عزل الجزء المحترق، لمنع امتداد النيران إلى القسائم الصناعية المجاورة".وناشد مدير إطفاء محافظة الجهراء، أصحاب المصانع التقيد باشتراطات الأمن والسلامة.