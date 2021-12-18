أنقذوها في آخر لحظة.. امرأة تتعرض لهجوم في محطة وقود (فيديو)

وثقت كاميرات المراقبة لحظة هجوم غادر تعرضت له امرأة، كانت داخل سيارة فاخرة، بينما كانت تتزود بالبنزين في محطة وقود بالصين.

وأظهرت اللقطات سيارة دفع رباعي سوداء من طراز "بورش"، أثناء توقفها داخل محطة الوقود، حيث كان خرطوم البنزين مربوطا بالسيارة.

Terrifying moment man sets #Porsche on #fire as woman sits inside it at #petrol station in #China



The man who started the fire was detained by police and the incident is being investigated.#Chinese #Viral pic.twitter.com/tj14x44K9L — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) December 18, 2021

وكان في محيط السيارة رجلان واقفان، وفجأة سار أحدهما باتجاه السيارة ونزع خرطوم الوقود منها بقوة، وأخرج ولاعة من جبيه، وأشعل النار بالوقود في السيارة فهبت كرة نار ضخمة.

وبينما فر الرجل من المكان سريعا، هب أحد الموجودين في المكان لنجدة المرأة التي كانت وراء عجلة القيادة، وما أن فتح الباب لها حتى هربت من المكان مسرعة.

ووقعت الحادثة في مدينة شينزين جنوبي الصين عصر الخميس الماضي، بحسب ما أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، السبت.

وهرع موظفو محطة البنزين فورا نحو السيارة، حاملين طفايات الحريق وشرعوا في إخماد النيران، ما منع انفجار مدمرا في المكان.

واعتقلت الشرطة الصينية الرجل الذي نفذ الهجوم، وأخضعته للتحقيق، فيما لم تتضح بعد أسباب الهجوم.