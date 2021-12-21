ابرز الأحداث السياسية العالمية الكبرى لعام 2021

نشرت مواقع عالمية، اليوم الثلاثاء، صورا لأبرز الأحداث السياسية في العالم لعام 2021.

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13 أغسطس/ آب 2021 - مواطن أفغاني عالق يحمل ابنه عند نقطة العبور الحدودية الباكستانية الأفغانية في شامان، بعد أن سيطرت حركة "طالبان" على المدينة الحدودية الأفغانية في هجوم سريع عبر البلاد.

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20 يناير/ كانون الثاني 2021 - الرئيس الأمريكي المنتخب جوزيف بايدن مع زوجته جيل بايدن قبل أداء اليمين الدستورية.

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6 يناير/ كانون الثاني 2021 - انفجار ناجم عن ذخيرة للشرطة أثناء تجمع أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام مبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن.

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30 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 - الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يضحك بينما تلقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، المساعدة في الصعود إلى المنصة عند وصوله متأخرًا لالتقاط صورة جماعية لزعماء العالم في مركز لا نوفولا للمؤتمرات لقمة مجموعة العشرين "G20" في روما الإيطالية. قمة مجموعة العشرين التي استمرت ليومين هي أول تجمع لقادة أكبر اقتصادات العالم منذ بداية جائحة "كوفيد -19".

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15 يوليو/ تموز 2021 - ضابط شرطة يقف بجانب جدار مرسوم عليه جدارية للرئيس الهايتي الراحل جوفينيل مويس بعد أن أجرى عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي وفرق الطب الشرعي عمليات تفتيش في منزله في بورت أو برنس، في أعقاب اغتياله في 7 يوليو. قالت الشرطة الهايتية إن اغتيال جوفينيل مويس على يد مرتزقة مسلحين كان مخططًا له في جمهورية الدومينيكان المجاورة، التي أعلنت عن اعتقال رئيس الحرس الشخصي للرئيس المقتول وثلاثة أفراد آخرين من حراسه الأمني.

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8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 - مخيم للمهاجرين غير الشرعيين على الحدود البيلاروسية البولندية. تحرك أكثر من ألف لاجئ في بيلاروسيا من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باتجاه الحدود البولندية. اعتبرت السلطات البولندية ذلك "أكبر محاولة لاختراق جماعي بالقوة" وتم تعزيز الحدود بين البلدين بقوات الأمن.

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19 يونيو/ حزيران 2021 - امرأة تحمل صورة الرئيس الإيراني المنتخب حديثًا إبراهيم رئيسي خلال احتفالات مؤيديه بفوزه في ساحة الإمام الحسين بالعاصمة طهران الإيرانية.

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16 أبريل/ نيسان 2021 - صورة الأمير فيليب، تزين نافذة لمتجر متعدد الأقسام في وندسور بإنجلترا. توفي الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية في 9 أبريل عن عمر يناهز 99 عامًا، ولأقيمت جنازته في دائرة عائلية في قلعة وندسور في كنيسة "سانت جورج".

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11 أكتوبر 2021 - أنصار مقتدى الصدر يحتفلون بنتائج الانتخابات البرلمانية العراقية في النجف.

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26 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 - المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تتسلم شهادة استقالتها من قبل الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.

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23 مايو 2021 - قوات الأمن الخاصة البيلاروسية تتحقق من الأمتعة من طائرة "ريان إير بوينغ 737-8AS" (رقم الرحلة FR4978) متوقفة في ساحة مطار مينسك الدولي في مينسك. قالت قناة تليجرام البيلاروسية المعارضة، إن محررها السابق والناشط المعارض المنفي رومان بروتاسيفيتش احتجزا في مطار مينسك بعد أن هبطت طائرته اضطراريا التي كانت متجهة إلى ليتوانيا. أفادت الخدمة الصحفية بمطار مينسك أن بروتاسيفيتش كان مسافرا على متن طائرة تابعة لشركة "رايان إير" متجهة من أثينا إلى فيلنيوس، والتي هبطت اضطراريا بعد تخوفات بوجود قنبلة على متن الطائرة. وقال نيكستا "تم فحص الطائرة ولم يتم العثور على قنبلة وتم إرسال جميع الركاب لتفتيش أمني آخر." وكان من بينهم صحفي نكستا رومان بروتاسيفيتش. الذي تم اعتقاله".



5 سبتمبر/ أيلول 2021 - احتفال الناس في الشوارع مع أفراد القوات المسلحة الغينية بعد اعتقال رئيس، غينيا ألفا كوندي، في انقلاب في كوناكري. استولت القوات الخاصة الغينية على السلطة في انقلاب عسكري بتاريخ 5 سبتمبر، واعتقلت الرئيس وفرضت حظر تجول إلى أجل غير مسمى في الدولة الفقيرة الواقعة في غرب أفريقيا. وقال ضابط في زي عسكري محاط بجنود يحمل بنادقهم في شريط فيديو أرسل إلى وكالة "فرانس برس"يقول فيه: "قررنا بعد تولي الرئيس حل الدستور".





16 يونيو/ حزيران 2021 - صورة تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن في فيلا "لا غرانج" في جنيف السويسرية. 12/215 سبتمبر/ أيلول 2021 - احتفال الناس في الشوارع مع أفراد القوات المسلحة الغينية بعد اعتقال رئيس، غينيا ألفا كوندي، في انقلاب في كوناكري. استولت القوات الخاصة الغينية على السلطة في انقلاب عسكري بتاريخ 5 سبتمبر، واعتقلت الرئيس وفرضت حظر تجول إلى أجل غير مسمى في الدولة الفقيرة الواقعة في غرب أفريقيا. وقال ضابط في زي عسكري محاط بجنود يحمل بنادقهم في شريط فيديو أرسل إلى وكالة "فرانس برس"يقول فيه: "قررنا بعد تولي الرئيس حل الدستور".13/2116 يونيو/ حزيران 2021 - صورة تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن في فيلا "لا غرانج" في جنيف السويسرية.

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14 يوليو/ تموز 2021 - نساء يحملن مشاعل أثناء مظاهرة ضد الانقلاب العسكري في يانغون، ميانمار.

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11 يونيو/ حزيران 2021 - قادة مجموعة السبع "G7" يستعدون لالتقاط صورة جماعية في اجتماع مجموعة السبع في فندق كاربيس باي في خليج كاربيس، سانت آيفز، كورنوال، إنجلترا.

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29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 - ميلاني جولي، وزيرة خارجية كندا تغادر بعد اجتماع مع القوات العسكرية الكندية في قاعدة "ادازي" (Adazi) العسكرية في لاتفيا.

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17 أبريل/ نيسان 2021 - رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس يلقي كلمة في مؤتمر صحفي في براغ حيث أُعلن أن جمهورية التشيك ستطرد 18 دبلوماسيًا روسيًا كانوا متورطين في قضية انفجار في مستودع ذخيرة في فربتيس في ديسمبر/ كانون الأول 2014.

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30 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 - متظاهرون يحتجون ضد الانقلاب العسكري في خرطوم السودانية.

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4 نوفمبر/ تشرين الأول 2021 - ينظم نشطاء حركة "تمرد المحيط" احتجاجًا على الصيد في أعماق البحار بالقرب من الحرم الجامعي للحدث الاسكتلندي (SEC) في غلاسكو الاسكتلندا. مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP26" في المدينة. المؤتمر، الذي امتد من 31 أكتوبر إلى 12 نوفمبر في غلاسكو، هو أكبر مؤتمر للمناخ منذ قمة باريس 2015 وينظر إليه على أنه حاسم في تحديد أهداف الانبعاثات العالمية لإبطاء ظاهرة الاحتباس الحراري، وكذلك تأكيد الالتزامات الرئيسية الأخرى.

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4 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 - إعادة انتخاب زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في اليابان، فوميو كيشيدا (الثاني من اليمين) بعد انتخابه رئيسًا جديدًا للوزراء في مجلس النواب بالبرلمان في طوكيو.

21/2127 مايو/ أيار 2021 - احتفالات عارمة في دمشق بفوز الرئيس بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية السورية.