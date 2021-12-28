سماع دوي انفجار في لبنان - عاجل

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء، بسماع دوي انفجار في جرود بلدة يحفوفا عند السلسلة الشرقية لجبال لبنان.

وذكرت الوسائل، إن "الانفجار ناجم عن تفجير ذخائر قديمة".



وأوضحت، إن "صوت الانفجار وصل إلى أرجاء البقاع".

