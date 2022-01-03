القوى النووية الخمس تتعهد بمنع انتشار الأسلحة الذرية

وقالت القوى في بيان مشترك: "تعتبر فرنسا، وجمهورية الصين الشعبية، والاتحاد الروسي، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية، تجنب الحرب بين الدول الحائزة للأسلحة النووية وتقليل المخاطر الإستراتيجية من مسؤولياتها الأولى".واضافت: "نؤكد أنه لا يمكن الانتصار في حرب نووية ولا يجب خوضها أبدًا؛ نظرًا لأن الاستخدام النووي ستكون له عواقب بعيدة المدى، كما نؤكد أيضًا أن الأسلحة النووية – طالما استمرت في الوجود – يجب أن تخدم أغراضًا دفاعية وردع العدوان ومنع الحرب، ونؤمن إيمانا قويا بوجوب منع زيادة انتشار هذه الأسلحة".واوضح بيان القوى النووية: "نؤكد من جديد على أهمية التصدي للتهديدات النووية، ونشدد على أهمية الحفاظ على اتفاقاتنا والتزاماتنا الثنائية والمتعددة الأطراف بشأن عدم الانتشار ونزع السلاح وتحديد الأسلحة والامتثال لها"، وأردف "ينوي كل منا الحفاظ على تدابيرنا الوطنية وزيادة تعزيزها لمنع الاستخدام غير المصرح به أو غير المقصود للأسلحة النووية، ونعيد تأكيد صحة بياناتنا السابقة بشأن إلغاء الاستهداف، وعدم استهداف أي من أسلحتنا النووية لبعضها البعض أو ضد أي دولة أخرى".واختتمت الدول الخمس النووية بيانها المشترك بالقول: "نؤكد رغبتنا في العمل مع جميع الدول لتهيئة بيئة أمنية أكثر ملاءمة لإحراز تقدم في نزع السلاح بهدف نهائي هو عالم خالٍ من الأسلحة النووية مع أمن غير منقوص للجميع. نحن عازمون على مواصلة البحث عن نهج دبلوماسية ثنائية ومتعددة الأطراف لتجنب المواجهات العسكرية، وتعزيز الاستقرار والقدرة على التنبؤ، وزيادة التفاهم والثقة المتبادلين، ومنع سباق تسلح لا يفيد أحدا ويعرض الجميع للخطر".