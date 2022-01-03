دولة خليجية تلزم جميع القادمين اليها بفحص كورونا قبل 72 ساعة

و قالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، انها إلزامت جميع المسافرين القادمين إليها بفحص كورونا قبل الوصول بـ 72 ساعة.واضافت إن "حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي تسير بصورة طبيعية مع تأخير في بعض الرحلات المغادرة على الرغم من حالة الأمطار التي تشهدها البلاد حاليا".كما أعلن مركز التواصل الحكومي الكويتي، أنه "تقرر تعليق المناسبات الاجتماعية في الأماكن المغلقة مؤقتا لمواجهة كورونا".واشار الى ان "وزير التعليم أعلن وقف الدراسة وتأجيل الاختبارات لليوم الاثنين لسوء الأحوال الجوية".