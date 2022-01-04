تأخير اطلاق خدمات "5G" خوفا على سلامة الطيران في امريكا

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية ان "شركات الاتصالات اكدت عبر بيان لها، أن "التأخير جاء بناء على طلب وزير النقل الأمريكي بيت بوتيدجادغ".وأضافت انها "وافقت طواعية، على تأخير إضافي لمدة أسبوعين لنشرنا خدمات الاتصال اللاسلكي العاملة بشبكة 5 جي".وتابعت: "نعلم أن سلامة الطيران وشبكات 5 جي يمكن أن يتعايشا، ونحن على ثقة بأن مزيدا من التعاون والتقييم الفني سيبدد كل الشكوك".وبحسب ممثلين لقطاع الطيران، "جرى التوصل أولا إلى مسودة اتفاق في اللحظة الأخيرة مع "إي تي أند تي" ثم مع "فيرايزن"؛ لإرجاء نشر نطاقات التردد العاملة بشبكة 5 جي لمدة 15 يوما".وقال مسؤول في قطاع الطيران: "لم يوقّع أحد أي شيء حتى الآن، لكن في هذه المرحلة، علق نشرها لمدة أسبوعين، فيما يعمل المعنيون بجهد للتوصل إلى اتفاق".