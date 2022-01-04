السويد.. اصابة الملك والملكة بفيروس كورونا

وقال القصر الملكي في بيان إن "الملك كارل السادس عشر غوستاف والملكة سيلفيا، ظهرت عليهما أعراض طفيفة، وأنهما قد حصلا على ثلاث جرعات لقاح مضاد لكورونا".ويطغى المتحور أوميكرون من فيروس كورونا على الإصابات العالمية، إلا أنه يتميز بأعراضه الطفيفة التي تشبه الأنفلونزا.وأودى الوباء بما لا يقل عن 5,448,314 شخصا في كل أنحاء العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية 2019 في الصين.وتقدر منظمة الصحة أن "الحصيلة الفعلية قد تكون أعلى بمرتين إلى ثلاث".