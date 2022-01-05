الامارات والعراق وتركيا على خط نقل بري واحد.. تفاصيل جديدة

​نقلت وسائل إعلام تركية رسمية تصريحات لوزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قال فيها إن بلاده تعاملت "بشكل إيجابي" مع عرض تلقّته من دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن النقل البري.



جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير التركي بحسب وكالة الأناضول، قال فيها "تلقينا عرضا من دولة الإمارات لتوقيع اتفاقية النقل البري إلى تركيا. لقد رحبنا بها، ونحن نتفاوض بشأنها حالياً نريد أن نوقع هذه الاتفاقية على هامش زيارة الرئيس (رجب طيب أردوغان) في فبراير المقبل للإمارات".





وعن تصريحات وزير الخارجية التركي حول ربط تركيا بالإمارات من طريق العراق بدل إيران، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، في تصريحات نقلتها وكالة سبوتنيك الروسية إن "هناك خطأ في ترجمة تصريحات الوزير التركي ويجب أن نرى ما قاله بدقة ليكون لنا تصريح حول ذلك".



وأضاف إن "الربط السككي بين إيران والعراق دخل مرحلة التنفيذ بعد بطء سببته البيروقراطية الإدارية في العراق"، مشيراً الى أن "هناك اهتماما من الجانبين الإيراني والعراقي لمشروع الربط السككي حيث يمكن أن يسبب بنقلة كبيرة في نقل السلع في المنطقة". وأضاف أن "الإماراتيين تحدوهم الرغبة في تغيير المسار البري إلى العراق بدلا من إيران اختصارا للمدة الزمنية التي تقطعها الشحنات"، قائلا إنه "يمكن اختصار الوقت إذا تم تنفيذ مشاريع السكك الحديدية والطرق البرية".وعن تصريحات وزير الخارجية التركي حول ربط تركيا بالإمارات من طريق العراق بدل إيران، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، في تصريحات نقلتها وكالة سبوتنيك الروسية إن "هناك خطأ في ترجمة تصريحات الوزير التركي ويجب أن نرى ما قاله بدقة ليكون لنا تصريح حول ذلك".وأضاف إن "الربط السككي بين إيران والعراق دخل مرحلة التنفيذ بعد بطء سببته البيروقراطية الإدارية في العراق"، مشيراً الى أن "هناك اهتماما من الجانبين الإيراني والعراقي لمشروع الربط السككي حيث يمكن أن يسبب بنقلة كبيرة في نقل السلع في المنطقة".

وأضاف أنه "كانت هناك مباحثات تفصيلية حول هذا الملف في زيارة وزير الخارجية العراقي إلى إيران قبل أسبوعين"، مؤكدا أنه يمكن القول إن "المشروع بات أقرب إلى التنفيذ من أي وقت آخر".



وأعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو (في كانون الاول 2021) أنه من المخطط أن يقوم رئيس بلاده، رجب طيب أردوغان، بزيارة إلى الإمارات في الفترة من 14 إلى 15 شباط المقبل، وقال أغلو، خلال زيارة إلى الإمارات حيث التقى كلا من رئيس الوزراء وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان: "نخطط أن تجري زيارة رئيسنا في 14-15 فبراير".