"أبو فلة" في غرفة زجاجية لحين الانتهاء من جمع 10 ملايين دولار! (فيديو)

هذه المبادرة الإنسانية، انطلقت بالشراكة مع "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" وشركة "جالاكسي ريسر" العالمية المتخصصة في مجال الألعاب الافتراضية الرقمية، التي تشرف على أعمال وأنشطة اليوتيوبر "أبوفلة"، ومقرها في دبي وبالتعاون مع "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" و"الشبكة الإقليمية لبنوك الطعام"، واللتين ستساهمان في إيصال المساعدات إلى محتاجيها.

وفي تفاصيل حملة أبو فلة الجديدة، كشفها خلال مقطع فيديو نشره عبر قناته الرسمية بمنصة الفيديوهات "يوتيوب "هي حملة أجمل شتاء في العالم لتوفير الدفء اللازم لأكثر من 100 عائلة، هي فرصة العمر".

وتابع اليوتيوبر أبو فلة: "لما تجيلك فرصة للخير اغتنمها ولا توقفها أبدا، هي فرصة نساعد أخوانا ربي يجعلنا نتسابق في فعل الخير".

وأكد اليوتيوبر الكويتي، أن حملته انطلقت يوم الجمعة 7 كانون الثاني الساعة 6 مساءً من خلال تواجده داخل غرفة زجاجية بطول 5 أمتار وعرض 5 أمتار، بمنطقة "برج بلازا في دبي"، متابعا: "لحظة البث هكون داخله وما راح أطلع منه إلا لما أجمع 10 ملايين دولار".

وحظيت حملة تبرعات أبو فلة التي أطلقها في شهر تشرين الثاني الماضي، بتقدير واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما تمكن من جمع مليون دولار عبر 28 ساعة من البث المتواصل.

وكان الشاب الكويتي قد تعهد بعدم إيقاف البث المباشر للحملة حتى يجمع المبلغ المطلوب. فانتهى به الأمر نائما أمام الكاميرا من أجل تحقيق هدفه، في إطار حملة مشتركة مع مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

ولاقى "ابو فلة" تفاعل كبير على "مواقع التواصل الاجتماعي "، بعد أن جمع أكثر من 3 ملايين دولار تم خلال 6 أيام .