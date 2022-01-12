دولة عربية تفرض حظر التجوال ليلا بسبب كورونا

وقالت الحكومة في بيان نشر عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" ان "تطبيق هذه القرارات سيبدأ اعتبارا من يوم غد الخميس، لمدة أسبوعين قابلة للتجديد".واضافت إنه "تقرر منع التجول ابتداء من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحًا من اليوم التالي، وتتولى السلطات على مستوى كل جهة اعتماد مؤشر نسبة الإصابات لإقرار الإجراء المذكور".واوضحت الحكومة، أنه "تقرر أيضا تأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات المفتوحة لمشاركة أو حضور العموم وذلك سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة".ودعت رئاسة الحكومة إلى "الالتزام بالتدابير الوقائية خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتهوية الفضاءات المغلقة".وأكدت أن من "الإجراءات المتبعة في المرحلة القادمة تعزيز إجراءات الرقابة الصحية على المعابر الحدودية عبر إجراء تحاليل التقصي لكافة الوافدين على البلاد التونسية، وتفادي السفر للمناطق الموبوءة خارج التراب التونسي وتأجيل المهمات بالخارج إلا للضرورة القصوى والتشجيع على اعتماد آلية العمل عن بعد".ويشهد الوضع الوبائي في تونس تطورا في عدد الحالات المسجلة، ومن بينها حالات إصابة بمتحور "أوميكرون" لا سيما في المدارس وفي صفوف الأطفال، وسط تصاعد الدعوات إلى تعليق الدروس واتخاذ إجراءات مشددة للحد من تفشي العدوى ومن إعادة السيناريو الذي عاشته تونس الصيف الماضي.وبلغ عدد إجمالي الإصابات في تونس منذ بدء تفشي الوباء قبل عامين، إلى 750 ألف إصابة توفي منها نحو 25 ألفا.