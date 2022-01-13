"محمد" يتصدر قائمة الاسماء الاكثر شعبية في احد العواصم الاوروبية

وذكرت وكالة الإحصاءات البلجيكية الحكومية Statbel"" في يباناتها، انه "تم في العام الماضي إجمالا تسجيل 18430 طفلا أطلق عليهم اسم محمد في بروكسل "بطريقتين مختلفتين لكتابة هذا الاسم باللاتينية".واشارت الى ان "اسم "محمد" يتصدر بفارق كبير قائمة الأسماء الأكثر شعبية في العاصمة البلجيكية، فيما تعود المرتبة الثانية إلى اسم "جان" 6089 طفلا والثالثة إلى اسم "أحمد" 4166 طفلا".واوضحت الوكالة انه "على مستوى البلاد، يحتفظ اسم "جان" بالصدارة في القائمة 65886 طفلا، بينما يتخذ اسم "محمد" إجمالا المرتبة الخامسة 47723 طفلا".