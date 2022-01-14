لبنان.. القبض على فتاة بعد سرقتها 160 مليون ليرة من منزل صديقتها

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان لها إن "مواطنا ادعى ضد مجهول بجرم سرقة مبلغ 100 مليون ليرة و2000 دولار أمريكي، من داخل منزله الكائن في بلدة بيت ليف الجنوبية".واضافت انه "من خلال الكشف الميداني، تبين أن السارق قد دخل بواسطة مفتاح مستعار وأقدم على السرقة بعد خلع الخزنة، ونتيجة الاستقصاءات تم تحديد هوية الفاعلة وتوقيفها، وهي صديقة شقيقة المدعي وهي لبنانية من أصحاب السوابق بجرم سرقة، وسبق وأوقفت بالجرم ذاته".واشارت مديرير الامن الى انه "بالتحقيق معها، اعترفت بعملية السرقة مستغلة غياب مالكي المنزل عنه، فدخلته بواسطة مفتاح، كانت قد استحصلت عليه سابقا ومن دون علم المالكين، وأنها أنفقت القسم الأكبر من المبلغ المسروق على حاجياتها الخاصة، وأعطت قسما لذويها".واوضحت انه تم "ضبط بحوزتها مبلغ يقارب الـ13 مليون ليرة، وأعيد إلى المدعي، وأودعت الموقوفة القضاء المختص، بناء على إشارته".