وفاة أكبر معمر في العالم عن عمر 112 عاما

توفي الإسباني ساتورنينو دي لا فوينتي، الذي يعد أكبر معمر في العالم، وذلك عن عمر ناهز 112 عاما.

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "إي إف إي"، بأن دي لا فوينتي، مات، أمس الثلاثاء، في منزل بمدينة ليون، شمال غربي إسبانيا.

The World's oldest man, Saturnino de la Fuente García, has died aged 112 years and 341 days.



His secret to a long life?

"A quiet life… and do not hurt anyone."https://t.co/Iz0Zotk37X pic.twitter.com/cmknywHGo2 — TLDR News UK (@TLDRNewsUK) January 19, 2022

يشار إلى أن الإسباني الراحل، تم تسجيله في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بأنه أكبر معمر في العالم.

ودخل دي لا فوينتي موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

وولد دي لا فوينتي ولد في حي بوينتي كاسترو، في مدينة ليون الإسبانية في 11 فبراير/ تشرين الثاني 1909.

وعمل الراحل في مجال التجارة، حيث كان تاجرا إسكافيا، وكانت بداية عمله في مصنع للأحذية عندما كان عمره وقتها 13 عاما.

كان دي لا فوينتي، الذي نجا من جائحة الإنفلونزا الإسبانية عام 1918، متزوجا من أنتونينا، ورزق منها بثمانية أطفال، وكان لديه 14 حفيدا و22 من أبناء الأحفاد.