قتلى وجرحى إثر انفجار قنبلة في باكستان (فيديو)

لقى ما لا يقل عن شخصين مصرعهما وأصيب 22 آخرون، اليوم الخميس، فى انفجار قنبلة فى منطقة تسوق مزدحمة فى مدينة لاهور الباكستانية.

وقال المتحدث باسم شرطة لاهور رنا عارف لوكالة فرانس برس إن "التحقيقات الاولية تظهر أن الانفجار كان جهازا مضبوطا على دراجة نارية".

وبحسب فرانس برس فإن شخصين قتلا، أحدهما طفل، وأصيب 22 في الانفجار الذي وقع في منطقة أناركالي التجارية المزدحمة في لاهور القديمة.