سيارة تنقسم نصفين إثر حادث مروع! (صورة)

Hong Kong driver and passenger narrowly avoid death as airborne Black Lotus Exige slams into lamp post and splits nearly in half https://t.co/vjxrcJmF39 — SCMP Hong Kong (@SCMPHongKong) January 22, 2022

وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، أن الحادث وقع، على إحدى الطرق في "تاي بو"، إحدى مقاطعات البلاد.ولفتت الصحيفة إلى أنه رغم خطورة الحادث إلا أن قائد السيارة ومرافقه تمكنوا من النجاة كما تظهر في صورة نشرتها الصحيفة.وتابعت: "انحرفت السيارة عن مسارها على سرعة عالية وطارت في الهواء قبل أن تصطدم بالطول بأحد أعمدة الإنارة مما أدى إلى انقسامها نصفين".وقالت الصحيفة إنه من حسن الحظ أن السيارة اصطدمت بعمود الإنارة خلف مقعد السائق ومرافقه مما مكنهما من النجاة.