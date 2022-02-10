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قائمة الترشيحات الكاملة المتنافسة على جوائز الأوسكار لعام 2022

دوليات

2022-02-10 | 02:02
قائمة الترشيحات الكاملة المتنافسة على جوائز الأوسكار لعام 2022
722 مشاهدة

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، عن القائمة الكاملة للمرشحين لجوائز الأوسكار في الدورة الـ94 لعام 2022، عن الأعمال الصادرة في العام 2021.

وعادة ما يقام حفل توزيع جوائز الأوسكار في فبراير، لكن أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة أجلت الحدث حتى 27 مارس على أمل أن تنحسر حالات الإصابة بفيروس كورونا بحلول ذلك الوقت.

وسينعقد الحفل في مسرح دولبي في لوس أنجلوس، حيث يتطلب الحضور تقديم دليل على التطعيم مع الالتزام بإجراءات الوقاية مثل ارتداء الأقنعة، فيما سيتم بث الحفل مباشرة على قناة ABC.

وتصدر فيلم The Power of the Dog الذي يعرض على"نتفليكس"، قائمة المرشحين لجوائز الأوسكار في الدورة 94، وفقا للإعلان الصادر يوم الثلاثاء 8 فبراير.

ويتواجد الفيلم في 12 ترشيحا، بما في ذلك أفضل فيلم، وأفضل مخرج لجين كامبيون، وترشيحات التمثيل للنجم بنديكت كومبرباتش والممثلين المساعدين كريستين دانست وجيسي بليمونز وكودي سميت ماكفي.

ووفقا للتقارير الصحفية، فإن قائمة المرشحين لم تحمل مفاجآت غير متوقعة، بل إنها تضمنت الأعمال والأسماء التي كانت متوقعة بشكل كبير.

وفي سباق أفضل فيلم، يبدو أن The Power of The Dog، وKing Richard، وWest Side Story، وDon't Look Up، تتصدر قائمة المرشحين.

ومن بين الأفلام التي حصلت على ترشيحات متعددة: Drive My Car وNightmare Alley ، وBelfast، وLicorice Pizza.

كما وقع ترشيح بول توماس أندرسون، وكينيث براناغ، وجين كامبيون، وستيفن سبيلبرغ، وريوسوكي هاماغوتشي لجائزة أفضل مخرج.

ويأتي ويل سميث، ودينزل واشنطن، وأوليفيا كولمان، وجيسيكا تشاستين، وأندرو غارفيلد، وبينيلوبي كروز، وكريستين ستيوارت، وبنديكت كومبرباتش، وخافيير بارديم، ونيكول كيدمان وأريانا ديبوز، ضمن المرشحين لجوائز أفضل ممثل/ممثلة.

وتتواجد أعمال مثل Dune وCruella، وSpider-Man: No Way Home، وNo Time to Die، ضمن فئة الأفلام المرشحة للبراعة التقنية في فئات مثل الأزياء والتأثيرات المرئية. ومن بين المتنافسين في فئات الموسيقى، نجد بيونسيه، وبيلي إيليش، وهانز زيمر وجوني غرينوود.

ويشار إلى أن حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2022 سيُبث على قناة ABC يوم الأحد 27 مارس، الساعة 8 مساء بالتوقيت الشرقي (01:00 بتوقيت غرينتش). وقد يبدو حفل توزيع جوائز الأوسكار الرابع والتسعين مختلفا قليلا عن العرض الحميمي العام الماضي المثير للجدل، حيث سيكون هناك مضيف، إلا انه لم يقع إعلانه بعد.

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