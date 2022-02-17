مجلس الأمن يعقد جلسة بشأن أزمة أوكرانيا

وطالبت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، بحل الأزمة الأوكرانية من خلال السبل الدبلوماسية.وأضافت المسؤولة الأممية: "اتفاقيات مينسك تظل الإطار الأوحد لحل الأزمة في أوكرانيا".وتابعت روزماري ديكارلو: "لم نر إلا تقدمًا طفيفًا في تنفيذ اتفاقيات مينسك".من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "نسعى لحل الأزمة دبلوماسيا لكننا مستعدون لفرض عقوبات إذا غزت روسيا أوكرانيا".وفي قت سابق، أعلن الكرملين أن الانسحاب الروسي من الحدود مع أوكرانيا "سيستغرق وقتا"، وذلك في ظل التوتر القائم بين موسكو والغرب على إثر أزمة كييف.وأعربت روسيا عن قلقها بشأن تصاعد العنف في شرق أوكرانيا، معربة عن أملها في أن يستخدم الغرب تأثيره لمنع كييف من التصعيد.وفيما نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، صحة التقارير التي تحدثت عن "غزو روسي وشيك" لأوكرانيا، قال إن بلاده تراقب الوضع عن كثب في منطقة دونباس.