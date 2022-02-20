الكرملين: روسيا لا تريد حتى ان تنطق بكلمة "حرب"

أكد الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، اليوم الاحد، إن روسيا لم تكن البادئة بأي هجوم ولا تريد حتى أن تنطق بكلمة "حرب".

وقال بيسكوف في مقابلة مع برنامج موسكو: "نذكّر أن روسيا لم تهاجم أبدا أي شخص على مدار تاريخها. وروسيا، التي نجت من العديد من الحروب، هي آخر دولة في أوروبا تريد حتى أن تنطق بكلمة حرب ".



فيما نفت روسيا مرارا "وجود أي خطط لديها لمهاجمة أوكرانيا، محملة حكومة كييف المسؤولية عن التهرب من تطبيق الالتزامات المترتبة عليها بموجب اتفاقيات مينسك المتعلقة بتسوية الوضع في منطقة دونباس بجنوب شرق أوكرانيا".