القصف الروسي يخلف دمارا كبيرا لمبنى سكني في خاركيف (فيديو)

وتبدو واجهة المبنى المؤلف من 10 طوابق مدمرة بشكل شبه كامل، كما طال الدمار سيارة متوقفة في الشارع، وفقا لصور نشرتها "رويترز".



وكانت خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا بعد العاصمة كييف، في قلب المعارك الروسية الأوكرانية، منذ بدء الغزو الروسي قبل أيام.

Footage from the Saltovka neighborhood (bottom-left corner of above satellite image) shows the results of heavy shelling. https://t.co/QPDNaVQyZe pic.twitter.com/dK8FjKpk2C — Michael Sheldon (@Michael1Sheldon) February 27, 2022

وصباح الإثنين أكدت الخدمة الحكومية للاتصالات الخاصة وحماية المعلومات في أوكرانيا، سماع دوي انفجارات في خاركيف وكييف.وكانت مصادر محلية في خاركيف أعلنت، الأحد، أن المدينة عادت إلى سيطرة القوات الأوكرانية، بعد ساعات قليلة من إعلانه وصول الجيش الروسي إلى وسطها.وكتب أوليغ سينيغوبوف المسؤول المحلي في خاركيف عبر شبكات التواصل الاجتماعي: "خاركيف تحت سيطرتنا التامة"، مؤكدا أن عملية "طرد الأعداء من المدينة" جارية.وبحسب قوله، فإن "العدو الروسي محبط تماما ومتخليا عن مركباته"، ومجموعات من الجنود الروس "استسلموا للجيش الأوكراني".وخاركيف التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليون نسمة هي المدينة الرئيسية في شمال شرق أوكرانيا، وتقع على مقربة من الحدود الروسية والأراضي التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا في دونيتسك ولوغانسك.